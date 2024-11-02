«Арсенал» проиграл «Ньюкаслу» в матче АПЛ

«Арсенал» на выезде уступил «Ньюкаслу» в матче 10-го тура АПЛ — 0:1.

На 12-й минуте гол забил форвард хозяев Александер Исак.

«Ньюкасл» прервал серию из 5 матчей без побед — 2 ничьих и 3 поражения. «Сороки» набрали 15 очков и занимают 8-е место в таблице АПЛ. «Арсенал» проиграл второй матч из последних трех в АПЛ. «Канониры» с 18 очками — на третьей строчке.