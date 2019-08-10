"Нужно быть готовым к ситуациям, когда ВАР не на твоей стороне". Гвардиола - об использовании технологии в матчах АПЛ

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола после матча 1-го тура АПЛ с "Вест Хэмом" (5:0) заявил, что использование ВАР полностью изменит динамику игры.

- Нужно быть готовым психологически к ситуациям, когда ВАР не на твоей стороне, - заявил ВВС Гвардиола. - При 3:0 игра почти сделана, но 2:0 – другое дело. Нужно быть спокойными и сильными. ВАР изменит динамику игры не только для команд, но и для зрителей. Для нас это будет хорошим уроком.

В составе действующих чемпионов Англии оформил Рахим Стерлинг, еще по мячу забили Габриэл Жезус и Серхио Агуэро.