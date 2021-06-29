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Нуну станет новым главным тренером «Тоттенхэма»

21:00
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Бывший главный тренер «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту может получить аналогичную должность в «Тоттенхэме». Спортивный директор «шпор» Фабио Паратичи лично проведет переговоры с Лондоне с португальским специалистом, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

21 мая Нуну Эшпириту Санту покинул пост главного тренера «Вулверхэмптона». Португалец работал в клубе с 2017 года.

Напомним, в апреле пост главного тренера «Тоттенхэма» покинул Жозе Моуринью. До конца сезона команду возглавлял Райан Мэйсон, работавший в академии клуба.

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Иван Шитик все материалы автора

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