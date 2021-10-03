Нуну Санту: «Тоттенхэм» провел отличный матч против сильного соперника»
Главный тренер «Тоттенхэма» Нуну Эшпириту Санту высказался о победе своей команды в матче 7-го тура АПЛ с «Астон Виллой» (2:1).
«Все отлично, нам нужна была победа, мы заслужили ее. Это для нас важно. Мы провели хороший матч против сильного соперника. Мы хорошо отреагировали на гол, команда преуспела. Наша атакующая тройка всегда была в центре внимания. Они играли очень хорошо», — цитирует специалиста Sky Sports.
После 7 туров АПЛ «Тоттенхэм» набрал 12 очков и расположился на 8-м месте. В активе «Астон Виллы» 10 очков и 10-я строчка в таблице.
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