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Нуну Санту: «Тоттенхэм» провел отличный матч против сильного соперника»

19:59
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Главный тренер «Тоттенхэма» Нуну Эшпириту Санту высказался о победе своей команды в матче 7-го тура АПЛ с «Астон Виллой» (2:1).

«Все отлично, нам нужна была победа, мы заслужили ее. Это для нас важно. Мы провели хороший матч против сильного соперника. Мы хорошо отреагировали на гол, команда преуспела. Наша атакующая тройка всегда была в центре внимания. Они играли очень хорошо», — цитирует специалиста Sky Sports.

После 7 туров АПЛ «Тоттенхэм» набрал 12 очков и расположился на 8-м месте. В активе «Астон Виллы» 10 очков и 10-я строчка в таблице.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ахмат 0
Спартак 1
2-й тайм

ТБ 2.0

26%

1.46

1X

19%

1.72

Обе забьют - да

15%

1.77
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА 0
Краснодар 0
Матч завершен

Обе забьют - да

29%

1.68

ТБ 2.5

23%

1.83

П1

17%

2.45
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит 1
Сочи 2
Матч завершен

П1

32%

1.38

Ф1 (-1)

25%

1.67

ИТБ1 (1.5)

19%

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Виктория Кравченко все материалы автора

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