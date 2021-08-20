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Нуну прокомментировал готовность Кейна принять участие в матче против «Вулверхэмптона»

16:42
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Главный тренер «Тоттенхэма» Нуну Эшпириту Санту поделился мнением о будущем форварда Харри Кейна в клубе.

«Сегодня он тренировался с командой, тренировался хорошо. Он будет тренироваться и завтра. Мне очень жаль, что я продолжаю говорить одно и то же. Решение об участии игроков в матче принимается тогда, когда мы чувствуем, что должны их принимать. Честно говоря, это не несправедливо в том числе для меня, но это реальность. Все игроки, участвующие в тренировках, могут сыграть», — приводит слова Нуну BBC Sport.

Кейн пропустил стартовый матч нового сезона АПЛ, в котором «Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Сити» (1:0). Ближайший матч «шпоры» проведут 22 августа против «Вулверхэмптона».

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Сергей Разин все материалы автора

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