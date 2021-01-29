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Нуну пожертвовал 250 тысяч фунтов на борьбу с бедностью

17:00
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Главный тренер «Вулверхэмптона» Нуну пожертвовал 250 тысяч фунтов стерлингов на благотворительность, сообщает Sky Sports. Португальский специалист поддержал клубный фонд «Накорми нашу стаю», направленный на борьбу с местной бедностью, в частности, на уменьшение последствий продовольственной нищеты и поддержку жителей, пострадавших от пандемии коронавируса.

— Фанаты «волков» и жители Вулверхэмптона фантастически относились ко мне с момента прибытия почти четыре года назад. Я хотел бы отплатить им и помочь людям, борющимся с бедностью во время пандемии, — сказал Нуну. — Я живу в городе и слышу, как люди сильно страдают, но также вижу, что это отличный город, где все помогают и поддерживают друг друга. Это действительно важный проект.

Фонд поддержит продовольственные магазины, а также предложит школьникам на время каникул программы питания, занятия спортом и образованием.

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