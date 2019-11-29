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Нуну отказался комментировать возможность возглавить «Арсенал»

09:59

Главный тренер «Вулверхэмптона» Нуну отказался комментировать информацию о его возможном переходе в «Арсенал». Ожидается, что главный тренер лондонцев Унаи Эмери будет в ближайшее время уволен, фаворитом на его место называется бывший вратарь московского «Динамо».

— Думаю, вы хорошо знаете меня и знаете, что я не буду на это отвечать, — цитирует Daily Mirror Нуну. — Я не буду обсуждать вопрос, который не связан с реальностью. В первую очередь потому, что у них есть тренер. Это было бы неуважительно.

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