Нуну отказался комментировать возможность возглавить «Арсенал»

Главный тренер «Вулверхэмптона» Нуну отказался комментировать информацию о его возможном переходе в «Арсенал». Ожидается, что главный тренер лондонцев Унаи Эмери будет в ближайшее время уволен, фаворитом на его место называется бывший вратарь московского «Динамо».

— Думаю, вы хорошо знаете меня и знаете, что я не буду на это отвечать, — цитирует Daily Mirror Нуну. — Я не буду обсуждать вопрос, который не связан с реальностью. В первую очередь потому, что у них есть тренер. Это было бы неуважительно.