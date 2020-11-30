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Нуну — о победе над «Арсеналом»: «Вулверхэмптон» выступил потрясающе, я очень горд за команду»

07:31
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Главный тренер «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту подвел итоги матча 10-го тура чемпионата Англии против «Арсенала» (2:1).

«Хименес сейчас на обследовании, он пришел в себя. С ним все в порядке, учитывая серьезность проблемы. Это плохой момент для всех в команде. Хименес в надежных руках.

Мы выступили потрясающе, я очень горд за команду. Мы сыграли от сердца, было очень приятно увидеть, как они бегали и работали. Мы хотим расти и совершенствоваться. «Вулверхэмптон» все сделал очень хорошо», – цитирует Нуну BBC Sport.

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