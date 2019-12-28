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Нуну Эшпириту Санту: «Я бы не расстроился, если бы «Вулверхэмптон» не выиграл»

02:00
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Главный тренер «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту прокомментировал победу над «Манчестер Сити» (3:2) в матче 19-го тура чемпионата Англии.

— Я бы не расстроился, даже если бы мы не выиграли, потому что действовали хорошо, — приводит слова специалиста BBC. — Каким бы ни был результат, должен гордиться игроками.

Мы больше владели мячом, чем ожидалось, поэтому должны были найти верные решения. Играли так, как хотели, передавая мяч с одного фланга на другой и оказываясь в ситуациях один на один в просторных зонах.

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