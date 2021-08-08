Нуну Эшпириту Санту высказался о ситуации с Кейном в «Тоттенхэме»

Главный тренер «Тоттенхэма» Нуну Эшпириту Санту высказался о ситуации с нападающим Харри Кейном.

«Харри с нами. Ему нужно пройти карантин, он находится на базе команды. Он уже тренируется, провел первый день с нашими научными работниками. Мы собираемся начать внедрять его в работу с командой после того, как он выполнит все пункты ковидного протокола. Нужно быть очень внимательными с этим, потому что пандемия все еще никуда не делась. Я поговорю с Кейном как можно скорее, как только появится такая возможность. Завтра у нас тренировка, он на базе. Надеюсь, что смогу поговорить с ним уже завтра, соблюдая социальную дистанцию», — приводит Sky Sports слова Нуну Эшпириту Санту.

В прошлом сезоне 28-летний Кейн провел 49 матчей во всех турнирах, забил 33 гола и сделал 16 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость англичанина в 120 миллионов евро. Ранее сообщалось, что футболист может перейти в «Манчестер Сити», игрок пропустил несколько тренировок «Тоттенхэма».