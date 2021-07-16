Нуну Эшпириту Санту о возможном уходе Кейна из «Тоттенхэма»: «Это наш игрок, и точка»

Главный тренер «Тоттенхэма» Нуну Эшпириту Санту отреагировал на слухи о возможном уходе нападающего Харри Кейна из клуба.

«Харри — наш игрок, и точка. Больше нечего обсуждать. Сейчас ему нужно восстановиться после Евро. Когда он восстановится, у нас появится время хорошо поговорить. Я уже жду момента, когда он вернется в общую группу. Харри Кейн — один из лучших футболистов в мире. Я желаю ему восстановиться как можно скорее. Мы — амбициозная команда, хотим добиваться хороших результатов и рассчитываем на Кейна», — приводит Evening Standard слова Нуну Эшпириту Санту.

Кейн — воспитанник «Тоттенхэма». 26 июня сообщалось, что 27-летний англичанин может перейти в «Манчестер Сити». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 120 миллионов евро.