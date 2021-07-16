Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

Нуну Эшпириту Санту о возможном уходе Кейна из «Тоттенхэма»: «Это наш игрок, и точка»

15:58
Теги:

Главный тренер «Тоттенхэма» Нуну Эшпириту Санту отреагировал на слухи о возможном уходе нападающего Харри Кейна из клуба.

«Харри — наш игрок, и точка. Больше нечего обсуждать. Сейчас ему нужно восстановиться после Евро. Когда он восстановится, у нас появится время хорошо поговорить. Я уже жду момента, когда он вернется в общую группу. Харри Кейн — один из лучших футболистов в мире. Я желаю ему восстановиться как можно скорее. Мы — амбициозная команда, хотим добиваться хороших результатов и рассчитываем на Кейна», — приводит Evening Standard слова Нуну Эшпириту Санту.

Кейн — воспитанник «Тоттенхэма». 26 июня сообщалось, что 27-летний англичанин может перейти в «Манчестер Сити». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 120 миллионов евро.

Дополнительная информация:

https://www.standard.co.uk/sport/football/nuno-espirito-santo-press-conference-live-tottenham-news-harry-kane-b946054.html

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Почему человеку тяжело дается проявление воли? Объясняет великий советский психолог Леонтьев
Молния ударила пожилого мужчину в парке Москвы
О чем чаще всего забывают разные знаки зодиака
Премьер Чехии пообещал в соцсетях «завтра сказать правду» и не выдержал
«У Джонса были очень плохие бои, а я избивал людей в хлам». Хабиб — о своем величии
vs
0
Офсайд