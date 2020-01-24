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Нуну Эшпириту Санту: «Нет разочарования после поражения от «Ливерпуля»

07:41
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Главный тренер «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту после поражения от «Ливерпуля» в 24-м туре чемпионата Англии (1:2) отметил, что его команда сыграла хорошо.

— Это была хорошая игра, — цитирует BBC Эшпириту Санту. — Мы хорошо сыграли. Не стоит разочаровываться. Полученный импульс — это важно. Мы хорошо защищались, были хорошо организованы. Хотим конкурировать и продолжать расти. У нас был момент в конце игры, чтобы сравнять счет.

Я доволен, когда мы хорошо играем. «Вулверхэмптон» столкнулся с фантастической командой. Это то, чего мы хотим.

Вулверхэмптон Уондерерс — Ливерпуль

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