Эшпириту Санту — о своей возможной отставке из «Ноттингема»: «Где дым, там и огонь»

Главный тренер «Ноттингема» Нуну Эшпириту Санту не опровергнул информацию о своей возможной отставке, призав, что его отношения с владельцем клуба Евангелосом Маринакисом ухудшились.

«Мы очень хорошо знаем друг друга, и все мы уже некоторое время работаем в этой отрасли. Где дым, там и огонь, так что я знаю, как все устроено, но я здесь, чтобы делать свою работу. Я понимаю, потому что я волнуюсь. Я первый, кто волнуется. Я первый, кто беспокоится.

У меня всегда были очень хорошие отношения с владельцем, в прошлом сезоне мы были очень, очень, очень близки. В этом сезоне не так хорошо. Нет, это не близкие отношения. Причина, стоящая за этим, мне неизвестна», — сказал 51-летний португалец на пресс-конференции.

Эшпириту Санту работает в «Ноттингеме» с декабря 2023 года. В июне 2025 года контракт с ним продлили до 30 июня 2028 года.