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Сегодня, 16:18

Нуньес вышел на замену и забил эффектный гол в первом матче за «Ливерпуль» в АПЛ

Иван Торопцев
Корреспондент
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Нападающий «Ливерпуля» Дарвин Нуньес забил гол в дебютном для себя матче в английской премьер-лиге.

Уругваец вышел на замену на 51-й минуте игры 1-го тура чемпионата Англии против «Фулхэма», а на 64-й минуте отправил мяч в сетку ударом пяткой после прострела от Мохамеда Салаха.

Нуньес проводит второй матч за «Ливерпуль». Форвард дебютировал за мерсисайдцев в игре за Суперкубок Англии против «Манчестер Сити» (3:1), в той встрече футболист также отличился голом.

«Ливерпуль» купил Нуньеса у «Бенфики» в начале июля 2022 года.

Англия. Премьер-лига. 1-й тур
06 авг, 14:30. Craven Cottage (Лондон)
Фулхэм
2:2
Ливерпуль

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Локомотив

ТБ 2.5

34%

1.70

П1

18%

1.59

Обе забьют - да

14%

2.46
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Крылья Советов
Динамо

ИТБ2 (1.5)

18%

2.24

П2

16%

2.50

Обе забьют - да

9%

1.72
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Урал 0
Спартак 2
Матч завершен

П2

38%

1.73

Ф2(-1.5)

21%

2.90

ТБ 2.5

20%

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«Фулхэм» — «Ливерпуль»: во сколько начало и где смотреть прямую трансляцию матча АПЛ

«Ливерпуль» сыграл вничью с «Фулхэмом», несмотря на голы Салаха и Нуньеса
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 1 1 0 0 2-0 3
2
 Ливерпуль 1 0 1 0 2-2 1
3
 Фулхэм 1 0 1 0 2-2 1
4
 Лидс 0 0 0 0 0-0 0
5
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
6
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
7
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
8
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
9
 Саутгемптон 0 0 0 0 0-0 0
10
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
11
 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0
12
 Лестер 0 0 0 0 0-0 0
13
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
14
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
15
 Ман. Сити 0 0 0 0 0-0 0
16
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
17
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
18
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
19
 Вест Хэм 0 0 0 0 0-0 0
20
 Кр. Пэлас 1 0 0 1 0-2 0
Результаты / календарь
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32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
5.08 22:00
Кр. Пэлас – Арсенал
 0 : 2
6.08 14:30
Фулхэм – Ливерпуль
 2 : 2
6.08 17:00
Борнмут – Астон Вилла
 - : -
6.08 17:00
Лидс – Вулверхэмптон
 - : -
6.08 17:00
Ньюкасл – Нот. Форест
 - : -
6.08 17:00
Тоттенхэм – Саутгемптон
 - : -
6.08 19:30
Эвертон – Челси
 - : -
7.08 16:00
Лестер – Брентфорд
 - : -
7.08 16:00
МЮ – Брайтон
 - : -
7.08 18:30
Вест Хэм – Ман. Сити
 - : -
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Г
Александр Митрович

Александр Митрович

Фулхэм

 2
Габриел Мартинелли

Габриел Мартинелли

Арсенал

 1
Дарвин Нуньес

Дарвин Нуньес

Ливерпуль

 1
П
Александр Зинченко

Александр Зинченко

Арсенал

 1
Дарвин Нуньес

Дарвин Нуньес

Ливерпуль

 1
Кенни Тете

Кенни Тете

Фулхэм

 1
И К Ж
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 1 0 1
Натаниэл Клайн

Натаниэл Клайн

Кристал Пэлас

 1 0 1
Бобби Рид

Бобби Рид

Фулхэм

 1 0 1
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