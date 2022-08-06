Нуньес вышел на замену и забил эффектный гол в первом матче за «Ливерпуль» в АПЛ

Нападающий «Ливерпуля» Дарвин Нуньес забил гол в дебютном для себя матче в английской премьер-лиге.

Уругваец вышел на замену на 51-й минуте игры 1-го тура чемпионата Англии против «Фулхэма», а на 64-й минуте отправил мяч в сетку ударом пяткой после прострела от Мохамеда Салаха.

Нуньес проводит второй матч за «Ливерпуль». Форвард дебютировал за мерсисайдцев в игре за Суперкубок Англии против «Манчестер Сити» (3:1), в той встрече футболист также отличился голом.

«Ливерпуль» купил Нуньеса у «Бенфики» в начале июля 2022 года.