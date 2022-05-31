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Новый владелец «Челси» выступил с заявлением после покупки клуба

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Новый владелец «Челси» Тодд Боули выступил с заявлением после приобретения клуба, информирует пресс-служба лондонской команды.

«Для нас большая честь стать новыми хранителями футбольного клуба «Челси». «Мы готовы выложиться на 100 процентов ради каждой минуты матча. Наше видение как владельцев ясно: мы хотим, чтобы болельщики нами гордились. Наряду с развитием молодежной команды и приобретением самых талантливых игроков мы планируем долгосрочные инвестиции, чтобы продолжать историю успеха «Челси». Я хочу поблагодарить министров и официальных лиц британского правительства за их работу», — цитирует Боули пресс-служба «Челси» на официальном сайте клуба.

«Челси» 28 мая объявил о подписании соглашения о продаже консорциуму, в который входят американские бизнесмены Тодд Боэли и Марк Уолтер, швейцарский миллиардер Хансйорг Висс и инвестиционная компания Clearlake Capital.

«Челси», который с 2003 года принадлежал российскому бизнесмену Роману Абрамовичу, 7 мая сообщил, что согласовал условия сделки на 5 миллиардов фунтов стерлингов.

Источник: https://www.chelseafc.com/en/news/2022/05/30/consortium-led-by-todd-boehly-and-clearlake-capital-completes-ac
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 Ливерпуль 38 28 8 2 94-26 92
3
 Челси 38 21 11 6 76-33 74
4
 Тоттенхэм 38 22 5 11 69-40 71
5
 Арсенал 38 22 3 13 61-48 69
6
 МЮ 38 16 10 12 57-57 58
7
 Вест Хэм 38 16 8 14 60-51 56
8
 Лестер 38 14 10 14 62-59 52
9
 Брайтон 38 12 15 11 42-44 51
10
 Вулверхэмптон 38 15 6 17 38-43 51
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 Ньюкасл 38 13 10 15 44-62 49
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 Кр. Пэлас 38 11 15 12 50-46 48
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 Брентфорд 38 13 7 18 48-56 46
14
 Астон Вилла 38 13 6 19 52-54 45
15
 Саутгемптон 38 9 13 16 43-67 40
16
 Эвертон 38 11 6 21 43-66 39
17
 Лидс 38 9 11 18 42-79 38
18
 Бернли 38 7 14 17 34-53 35
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20
 Норвич 38 5 7 26 23-84 22
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22.05 18:00
Арсенал – Эвертон
 5 : 1
22.05 18:00
Бернли – Ньюкасл
 1 : 2
22.05 18:00
Брайтон – Вест Хэм
 3 : 1
22.05 18:00
Брентфорд – Лидс
 1 : 2
22.05 18:00
Кр. Пэлас – МЮ
 1 : 0
22.05 18:00
Лестер – Саутгемптон
 4 : 1
22.05 18:00
Ливерпуль – Вулверхэмптон
 3 : 1
22.05 18:00
Ман. Сити – Астон Вилла
 3 : 2
22.05 18:00
Норвич – Тоттенхэм
 0 : 5
22.05 18:00
Челси – Уотфорд
 2 : 1
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Сон Хын Мин

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Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 23
Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

Манчестер Юнайтед

 18
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Рис Джеймс

Рис Джеймс

Челси

 9
Харви Барнс

Харви Барнс

Лестер

 9
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

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Гранит Джака

Гранит Джака

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 27 1 9
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Манчестер Юнайтед

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