Новый владелец «Челси» выступил с заявлением после покупки клуба

Новый владелец «Челси» Тодд Боули выступил с заявлением после приобретения клуба, информирует пресс-служба лондонской команды.

«Для нас большая честь стать новыми хранителями футбольного клуба «Челси». «Мы готовы выложиться на 100 процентов ради каждой минуты матча. Наше видение как владельцев ясно: мы хотим, чтобы болельщики нами гордились. Наряду с развитием молодежной команды и приобретением самых талантливых игроков мы планируем долгосрочные инвестиции, чтобы продолжать историю успеха «Челси». Я хочу поблагодарить министров и официальных лиц британского правительства за их работу», — цитирует Боули пресс-служба «Челси» на официальном сайте клуба.

«Челси» 28 мая объявил о подписании соглашения о продаже консорциуму, в который входят американские бизнесмены Тодд Боэли и Марк Уолтер, швейцарский миллиардер Хансйорг Висс и инвестиционная компания Clearlake Capital.

«Челси», который с 2003 года принадлежал российскому бизнесмену Роману Абрамовичу, 7 мая сообщил, что согласовал условия сделки на 5 миллиардов фунтов стерлингов.