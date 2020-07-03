Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг после победы над «Ливерпулем» в 32-м туре чемпионата Англии (4:0) отметил, что это был старт нового сезона. «Красные» ранее гарантировали себе победу в АПЛ в сезоне-2019/20.

— «Ливерпуль» был великолепен весь год, мы хотели провести с ними хороший матч, — цитирует Sky Sports Стерлинга. - У нас было испытание против действующих чемпионов, чтобы поставить точку, и мы сделали это блестяще. Следующий сезон начался сегодня, и мы преуспели.

«Сити» — команда, которая развивается и меняется. Посмотрите на зрелость, с которой играет Фил Фоуден. Думаю, что в будущем у нас будут отличные игроки.