Новый главный тренер «Челси» хочет видеть в команде защитника «Ноттингема» Мурилло

«Челси» проявляет интерес к защитнику «Ноттингем Форест» Мурилло, сообщает The Guardian.

По данным источника, 21-летнего бразильского футболиста хочет видеть в команде новый главный тренер синих Энцо Мареска. «Аристократы» сделали запрос о возможности перехода игрока в летнее трансферное окно.

Отмечается, что сумма трансфера может составить 70 миллионов фунтов. При этом «Челси» хочет включить в сделку защитника Трево Чалобу.

Мурилло выступает за «Ноттингем» с лета прошлого года. В минувшем сезоне АПЛ защитник провел 32 матча за команду, в которых отметился двумя голевыми передачами.