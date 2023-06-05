Новым главным тренером «Тоттенхэма» станет Постекоглу

Главный тренер «Селтика» Анге Постекоглу в ближайшее время возглавит «Тоттенхэм», утверждает Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что 57-летний специалист сегодня согласовал условия контракта со «шпорами». В ближайшее время должны быть подписаны документы о компенсации, которую получит «Селтик» за досрочный уход тренера.

Постекоглу работает в «Селтике» с 2021 года. В минувшем сезоне его команда стала чемпионом Шотландии, а также выиграла Кубок и Суперкубок страны.