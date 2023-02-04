Новичок «Ньюкасла» Гордон может получить тюремный срок за управление автомобилем, будучи лишенным водительских прав

Нападающий «Ньюкасла» Энтони Гордон может сесть в тюрьму за управление автомобилем, будучи лишенным водительских прав, сообщает The Sun.

В минувший понедельник Гордон был лишен водительских прав на шесть месяцев.

Это стало наказанием для 21-летнего англичанина, который дважды отказался раскрыть личность водителя, управлявшего его автомобилем.

Всего лишь пару дней спустя, в среду, Гордон был замечен за рулем своего черного Mercedes G-Wagon стоимостью 100 тысяч фунтов стерлингов. В соответствии с британскими законами Гордону может грозить тюрьма сроком до шести месяцев за подобное правонарушение.