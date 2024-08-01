Новичок «МЮ» Йоро выбыл на три месяца из-за травмы, Хейлунн — на 6 недель

Игроки «Манчестер Юнайтед» Лени Йоро и Расмус Хейлунн выбыли из состава команды из-за травм.

Оба футболиста получили повреждения в товарищеском матче против «Арсенала» (1:2). Защитник Йоро выбыл на 3 месяца из-за травмы стопы, а нападающий Хейлунн — на 6 недель из-за проблемы с подколенным сухожилием.

1 августа Маркус Рэшфорд и Антони были заменены из-за возможных травм в товарищеском матче против «Бетиса» (3:2).