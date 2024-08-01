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Новичок «МЮ» Йоро выбыл на три месяца из-за травмы, Хейлунн — на 6 недель

Ана Горшкова
Корреспондент
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Игроки «Манчестер Юнайтед» Лени Йоро и Расмус Хейлунн выбыли из состава команды из-за травм.

Оба футболиста получили повреждения в товарищеском матче против «Арсенала» (1:2). Защитник Йоро выбыл на 3 месяца из-за травмы стопы, а нападающий Хейлунн — на 6 недель из-за проблемы с подколенным сухожилием.

1 августа Маркус Рэшфорд и Антони были заменены из-за возможных травм в товарищеском матче против «Бетиса» (3:2).

Маркус Рэшфорд
Расмус Хейлунн
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
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 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 0 0 0 0 0-0 0
2
 Арсенал 0 0 0 0 0-0 0
3
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
4
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
5
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
6
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
8
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
9
 Вест Хэм 0 0 0 0 0-0 0
10
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
11
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
12
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
13
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
14
 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0
15
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
16
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
17
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
18
 Лестер 0 0 0 0 0-0 0
19
 Ипсвич 0 0 0 0 0-0 0
20
 Саутгемптон 0 0 0 0 0-0 0
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16.08 22:00
МЮ – Фулхэм
 - : -
17.08 14:30
Ипсвич – Ливерпуль
 - : -
17.08 17:00
Арсенал – Вулверхэмптон
 - : -
17.08 17:00
Эвертон – Брайтон
 - : -
17.08 17:00
Ньюкасл – Саутгемптон
 - : -
17.08 17:00
Нот. Форест – Борнмут
 - : -
17.08 19:30
Вест Хэм – Астон Вилла
 - : -
18.08 16:00
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