Новичок «Манчестер Юнайтед» Йоро перенес операцию на стопе

Защитник «Манчестер Юнайтед» Лени Йоро успешно перенес операцию по поводу травмы стопы, сообщает пресс-служба клуба. Игрок получил повреждение во время товарищеского матча против «Арсенала» в Лос-Анджелесе.

«Реабилитация Йоро начинается сейчас, и мы с нетерпением ждем возвращения 18-летнего игрока в форму примерно через три месяца», — говорится в пресс-релизе.

Йоро перешел в «Манчестер Юнайтед» этим летом из «Лилля». Сообщалось, что на трансфер французского защитника английский клуб потратили около 62 миллионов евро.