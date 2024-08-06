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Сегодня, 05:45

Новичок «Манчестер Юнайтед» Йоро перенес операцию на стопе

Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник «Манчестер Юнайтед» Лени Йоро успешно перенес операцию по поводу травмы стопы, сообщает пресс-служба клуба. Игрок получил повреждение во время товарищеского матча против «Арсенала» в Лос-Анджелесе.

«Реабилитация Йоро начинается сейчас, и мы с нетерпением ждем возвращения 18-летнего игрока в форму примерно через три месяца», — говорится в пресс-релизе.

Йоро перешел в «Манчестер Юнайтед» этим летом из «Лилля». Сообщалось, что на трансфер французского защитника английский клуб потратили около 62 миллионов евро.

Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
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