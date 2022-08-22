Каземиро: «Я завершаю прекрасное путешествие в Мадриде и начинаю другое в Манчестере»

Новичок «Манчестер Юнайтед» Каземиро поделился эмоциями от перехода в английский клуб.

«Возможность начать новый сезон в «Манчестер Юнайтед» и в АПЛ невероятно интригует. На протяжении карьеры я работал со многими прекрасными тренерами, и, встретившись с Эриком тен Хагом, пообщавшись с ним, я понял, что очень хочу сотрудничать с ним.

Я завершаю прекрасное путешествие в Мадриде и начинаю другое в Манчестере. Полон решимости побеждать в матчах, выигрывать трофеи и радовать болельщиков, принося успех этому великому клубу.

Представлять «Манчестер Юнайтед» — большая честь, и я готов на все, чтобы помочь команде реализовать наши общие амбиции», — приводит слова Каземиро сайт «Ман Юнайтед».

30-летний полузащитник подписал контракт с новым клубом до июня 2026 года с возможностью продления соглашения еще на год.