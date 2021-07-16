Новичок «Ливерпуля» Конате рассказал, чем он сможет помочь команде

Защитник «Ливерпуля» Ибраима Конате назвал свои сильные качества, которыми сможет помочь команде.

«Я большой, сильный и не боюсь мяча. Лучше умею забивать ногами, а не головой, что странно, но таков уж я. У меня есть качество, но мне нужно продолжать работать все больше и больше, чтобы стать отличным защитником. Я смотрел матчи АПЛ и знаю, какая в этой лиге интенсивность и какие сильные игроки тут выступают. Все это знают. Будет тяжело, но мне нравятся испытания», — приводит официальный сайт мерсисайдцев слова Конате.

Конате перешел в «Ливерпуль» из «Лейпцига», где выступал с июля 2017 года по май 2021 года. В сезоне-2020/21 22-летний француз провел за немецкую команду 21 матч, на его счету 1 гол.