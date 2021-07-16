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Новичок «Ливерпуля» Конате рассказал, чем он сможет помочь команде

11:49
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Защитник «Ливерпуля» Ибраима Конате назвал свои сильные качества, которыми сможет помочь команде.

«Я большой, сильный и не боюсь мяча. Лучше умею забивать ногами, а не головой, что странно, но таков уж я. У меня есть качество, но мне нужно продолжать работать все больше и больше, чтобы стать отличным защитником. Я смотрел матчи АПЛ и знаю, какая в этой лиге интенсивность и какие сильные игроки тут выступают. Все это знают. Будет тяжело, но мне нравятся испытания», — приводит официальный сайт мерсисайдцев слова Конате.

Конате перешел в «Ливерпуль» из «Лейпцига», где выступал с июля 2017 года по май 2021 года. В сезоне-2020/21 22-летний француз провел за немецкую команду 21 матч, на его счету 1 гол.

Дополнительная информация:

https://www.liverpoolfc.com/news/first-team/438003-read-in-full-ibrahima-konate-s-first-lfc-interview

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Иван Торопцев все материалы автора

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