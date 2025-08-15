Новичок «Ливерпуля» Экитике забил первый гол нового сезона АПЛ

Нападающий «Ливерпуля» Юго Экитике стал автором первого гола АПЛ в сезоне-2025/26.

Новичок мерсисайдцев отличился на 37-й минуте матча с «Борнмутом» в 1-м туре. После гола 23-летний француз показал номер погибшего в ДТП игрока «Ливерпуля» Диогу Жоты.

Форвард отличился во втором матче подряд — ранее он забил «Кристал Пэлас» (2:2, пенальти 2:3) в Суперкубке Англии.

В летнее трансферное окно Экитике перешел в «Ливерпуль» из «Айнтрахта». Сумма трансфера составила 90 миллионов евро.