15 августа, 22:43

Новичок «Ливерпуля» Экитике забил первый гол нового сезона АПЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
Юго Экитике.
Фото Reuters

Нападающий «Ливерпуля» Юго Экитике стал автором первого гола АПЛ в сезоне-2025/26.

Новичок мерсисайдцев отличился на 37-й минуте матча с «Борнмутом» в 1-м туре. После гола 23-летний француз показал номер погибшего в ДТП игрока «Ливерпуля» Диогу Жоты.

Форвард отличился во втором матче подряд — ранее он забил «Кристал Пэлас» (2:2, пенальти 2:3) в Суперкубке Англии.

В летнее трансферное окно Экитике перешел в «Ливерпуль» из «Айнтрахта». Сумма трансфера составила 90 миллионов евро.

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 1-й тур.
15 августа, 22:00. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
4:2
Борнмут

Болельщики «Ливерпуля» приготовили перформанс в честь Диогу Жоты на матче с «Борнмутом»

Алиссон проводит 300-й матч за «Ливерпуль»
