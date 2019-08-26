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Новичок «Эвертона» может пропустить три месяца

12:08
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Защитник «Эвертона» Жан-Филипп Гбамен получил травму бедра на тренировке. Он может пропустить до трех месяцев, сообщает BBC.

Новичок английского клуба, который перешел в «Эвертон» этим летом из «Майнца» за 25 миллионов фунтов стерлингов, пройдет дополнительное обследование на этой неделе. Врачи утверждают, что ему не потребуется операция, но восстановление растянется на два-три месяца.

В нынешнем сезоне 23-летний ивуариец успел провести два матча в чемпионате Англии.

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