Новичок «Челси» Андрей Сантос перейдет в «Палмейрас» на правах аренды

Новичок «Челси» Андрей Сантос перейдет в «Палмейрас» на правах аренды, сообщает инсайдет Фабрицио Романо в Twitter.

По его данным, 18-летний полузащитник подпишет контракт до декабря этого года, но «Челси» сможет вернуть его летом за 1,5 миллиона евро. Трансфер оформят в ближайшие сутки.

В 2022 году Сантос провел 27 матчей в рамках бразильской серии B за «Васко да Гама» и забил 8 мячей.

Его переход в «Челси» оценивается в 12,5 миллиона евро.