Новичок «Челси» Андрей Сантос перейдет в «Палмейрас» на правах аренды
Новичок «Челси» Андрей Сантос перейдет в «Палмейрас» на правах аренды, сообщает инсайдет Фабрицио Романо в Twitter.
По его данным, 18-летний полузащитник подпишет контракт до декабря этого года, но «Челси» сможет вернуть его летом за 1,5 миллиона евро. Трансфер оформят в ближайшие сутки.
В 2022 году Сантос провел 27 матчей в рамках бразильской серии B за «Васко да Гама» и забил 8 мячей.
Его переход в «Челси» оценивается в 12,5 миллиона евро.
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|И
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|Н
|П
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|О
|
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|Арсенал
|22
|16
|3
|3
|47-21
|51
|
2
|Ман. Сити
|23
|16
|3
|4
|59-23
|51
|
3
|МЮ
|23
|14
|4
|5
|38-28
|46
|
4
|Ньюкасл
|22
|10
|11
|1
|35-13
|41
|
5
|Тоттенхэм
|23
|12
|3
|8
|42-35
|39
|
6
|Брайтон
|21
|10
|5
|6
|39-28
|35
|
7
|Фулхэм
|23
|10
|5
|8
|34-30
|35
|
8
|Брентфорд
|22
|8
|10
|4
|36-29
|34
|
9
|Челси
|22
|8
|7
|7
|23-22
|31
|
10
|Ливерпуль
|21
|9
|5
|7
|36-28
|32
|
11
|Астон Вилла
|22
|8
|4
|10
|26-34
|28
|
12
|Кр. Пэлас
|22
|6
|7
|9
|20-30
|25
|
13
|Лестер
|22
|7
|3
|12
|36-38
|24
|
14
|Нот. Форест
|22
|6
|6
|10
|17-37
|24
|
15
|Вулверхэмптон
|22
|6
|5
|11
|17-31
|23
|
16
|Вест Хэм
|22
|5
|5
|12
|19-27
|20
|
17
|Лидс
|22
|4
|7
|11
|28-38
|19
|
18
|Эвертон
|22
|4
|6
|12
|16-30
|18
|
19
|Борнмут
|22
|4
|6
|12
|20-44
|18
|
20
|Саутгемптон
|22
|4
|3
|15
|18-40
|15
Результаты / календарь
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|18.02
|15:30
|
Астон Вилла – Арсенал
|- : -
|18.02
|18:00
|
Брентфорд – Кр. Пэлас
|- : -
|18.02
|18:00
|
Брайтон – Фулхэм
|- : -
|18.02
|18:00
|
Челси – Саутгемптон
|- : -
|18.02
|18:00
|
Эвертон – Лидс
|- : -
|18.02
|18:00
|
Нот. Форест – Ман. Сити
|- : -
|18.02
|18:00
|
Вулверхэмптон – Борнмут
|- : -
|18.02
|20:30
|
Ньюкасл – Ливерпуль
|- : -
|19.02
|17:00
|
МЮ – Лестер
|- : -
|19.02
|19:30
|
Тоттенхэм – Вест Хэм
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|26
|
|
Гарри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|17
|
|
Айван Тони
Брентфорд
|14
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|12
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|8
|
|
Кристиан Эриксен
Манчестер Юнайтед
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Каземиру
Манчестер Юнайтед
|17
|1
|5
|
|
Нелсон Семеду
Вулверхэмптон Уондерерс
|20
|1
|5
|
|
Тайрик Митчелл
Кристал Пэлас
|20
|1
|4
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