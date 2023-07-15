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Деклан Райс: «Артета — огромная причина, почему я выбрал «Арсенал»

Руслан Минаев
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Новичок «Арсенала» Деклан Райс поделился эмоциями после перехода в состав «канониров».

«Прежде всего хочу сказать огромное спасибо всем болельщикам «Арсенала» за поддержку. В свой первый день я уже чувствую себя как дома.

Я следил за игрой «Арсенала» в течение последних двух сезонов. Прошлый сезон был выдающимся, были обыграны почти все команды, кроме «Ман Сити». Микель Артета и его подход к работе, этот молодой и энергичный состав — все собраны для того, чтобы вернуть «Арсенал» туда, где он и должен быть. Знаю, что фанаты действительно хотят этого.

Артета — огромная причина, почему я здесь. Я знаю, что он вытянет из меня все самое лучшее. Я знаю, что мне нужно подняться еще на один уровень. Буду рад работать с ним», — приводит слова игрока пресс-служба клуба.

Трансфер Райса, как отмечает пресс-служба «Вест Хэма», стал рекордным для английского футбола. Игрок будет выступать в «Арсенале» под 41-м номером.

ФК Арсенал (Лондон)
ФК Вест Хэм Юнайтед
Деклан Райс
0
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 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 0 0 0 0 0-0 0
2
 Арсенал 0 0 0 0 0-0 0
3
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
6
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
7
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
8
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
10
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
12
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
13
 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Вест Хэм 0 0 0 0 0-0 0
15
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
16
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
17
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
18
 Бернли 0 0 0 0 0-0 0
19
 Шеффилд Юн. 0 0 0 0 0-0 0
20
 Лутон Таун 0 0 0 0 0-0 0
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11.08 22:00
Бернли – Ман. Сити
 - : -
12.08 14:30
Арсенал – Нот. Форест
 - : -
12.08 17:00
Борнмут – Вест Хэм
 - : -
12.08 17:00
Брайтон – Лутон Таун
 - : -
12.08 17:00
Эвертон – Фулхэм
 - : -
12.08 17:00
Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
 - : -
12.08 19:30
Ньюкасл – Астон Вилла
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