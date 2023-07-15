Деклан Райс: «Артета — огромная причина, почему я выбрал «Арсенал»
Новичок «Арсенала» Деклан Райс поделился эмоциями после перехода в состав «канониров».
«Прежде всего хочу сказать огромное спасибо всем болельщикам «Арсенала» за поддержку. В свой первый день я уже чувствую себя как дома.
Я следил за игрой «Арсенала» в течение последних двух сезонов. Прошлый сезон был выдающимся, были обыграны почти все команды, кроме «Ман Сити». Микель Артета и его подход к работе, этот молодой и энергичный состав — все собраны для того, чтобы вернуть «Арсенал» туда, где он и должен быть. Знаю, что фанаты действительно хотят этого.
Артета — огромная причина, почему я здесь. Я знаю, что он вытянет из меня все самое лучшее. Я знаю, что мне нужно подняться еще на один уровень. Буду рад работать с ним», — приводит слова игрока пресс-служба клуба.
Трансфер Райса, как отмечает пресс-служба «Вест Хэма», стал рекордным для английского футбола. Игрок будет выступать в «Арсенале» под 41-м номером.
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1
|Ман. Сити
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2
|Арсенал
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3
|МЮ
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4
|Ньюкасл
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|0-0
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5
|Ливерпуль
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|0-0
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6
|Брайтон
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|0-0
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7
|Астон Вилла
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|0-0
|0
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8
|Тоттенхэм
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9
|Брентфорд
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|0-0
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10
|Фулхэм
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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11
|Кр. Пэлас
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|0
|0-0
|0
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12
|Челси
|0
|0
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|0
|0-0
|0
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13
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Бернли
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Шеффилд Юн.
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Лутон Таун
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|0
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|0-0
|0
|11.08
|22:00
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Бернли – Ман. Сити
|- : -
|12.08
|14:30
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Арсенал – Нот. Форест
|- : -
|12.08
|17:00
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Борнмут – Вест Хэм
|- : -
|12.08
|17:00
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Брайтон – Лутон Таун
|- : -
|12.08
|17:00
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Эвертон – Фулхэм
|- : -
|12.08
|17:00
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Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
|- : -
|12.08
|19:30
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Ньюкасл – Астон Вилла
|- : -
|13.08
|16:00
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Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|13.08
|18:30
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Челси – Ливерпуль
|- : -
|14.08
|22:00
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МЮ – Вулверхэмптон
|- : -