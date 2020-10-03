Новичок АПЛ «Лидс» отобрал очки у «Манчестер Сити»

«Лидс» и «Манчестер Сити» сыграли вничью в матче 4-го тура чемпионата Англии. Счет открыли вице-чемпионы на 17-й минуте — отличился Рахим Стерлинг. Во второй половине Родриго забил ответный мяч.

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4-й тур

«Лидс» — «Манчестер Сити» — 1:1 (0:1)

Голы: Стерлинг, 17 (0:1). Родриго, 59 (1:1).

«Лидс»: Меллье, Купер, Даллас, Алиоски (Поведа, 46), Кох, Эйлинг, Клих (Дэвис, 77), Филлипс, Бэмфорд, Элдер Кошта, Робертс (Родриго, 56).

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Ляпорт, Менди (Аке, 71), Рубен Диаш, Де Брейне, Эрнандес, Фоуден, Стерлинг, Махрез (Фернандинью, 77), Торрес (Бернарду Силва, 65).

Предупреждения: Бэмфорд, 12. Менди, 36. Даллас, 90+2.

Судья: Дин.

3 октября. Лидс. Стадион «Elland Road».