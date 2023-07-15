«Ноттингем» не возьмет Шелви на сбор в Испании

Полузащитник «Ноттингем Форест» Джонджо Шелви не поедет с командой на сбор в Испании. Тренерский штаб не включил игрока в заявку.

По информации The Telegraph, в клубе больше не рассчитывают на игрока. Он может покинуть «Ноттингем Форест» спустя полгода после перехода из «Ньюкасла».

31 января Шелви подписал контракт до 2025 года. В прошедшем сезоне он принял участие только в 8 матчах и не отметился результативными действиями.