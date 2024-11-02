«Ноттингем» разгромил «Вест Хэм» и поднялся на третье место в АПЛ

«Ноттингем Форест» с крупным счетом обыграл «Вест Хэм» в матче 10-го тура чемпионата Англии — 3:0. Встреча прошла на стадионе «Сити Граунд».

Голы забили Крис Вуд, Каллум Хадсон-Одои и Ола Айна. На 45+2-й минуте полузащитник «Вест Хэма» Эдсон Альварес получил вторую желтую карточку и оставил команду в меньшинстве.

«Ноттингем» (19 очков) одержал третью победу подряд в АПЛ и поднялся на 3-е место в турнирной таблице. «Вест Хэм» находится на 14-й строчке с 11 баллами.

В другом матче «Ипсвич» дома сыграл вничью с «Лестером» — 1:1. Голы забил Лиф Дэвис и Джордан Айю.

С 77-й минуты «Ипсвич» играл в меньшиснвте, так как Келвин Филлипс получил вторую желтую.