«Ноттингем Форест» ведет переговоры с защитником Орье

«Ноттингем Форест» может заключить контракт с бывшим защитником «Тоттенхэма» и «ПСЖ» Сержем Орье, сообщает Sky Sports.

29-летним футболистом Кот-д'Ивуара в это трансферное окно интересовались «Атлетико», «Галатасарай» и «Фулхэм».

По информации источника, защитник сегодня прошел медицинское обследование для перехода в новый клуб. Он присоединится к команде в качестве свободного агента, заключив контракт на один год.

В прошедшем сезоне Орье провел 24 матча за «Вильярреал», в которых отметился 2 результативными передачами, также на его счету 4 желтые карточки.