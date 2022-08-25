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Сегодня, 14:30

«Ноттингем Форест» ведет переговоры с защитником Орье

Мария Гусева
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«Ноттингем Форест» может заключить контракт с бывшим защитником «Тоттенхэма» и «ПСЖ» Сержем Орье, сообщает Sky Sports.

29-летним футболистом Кот-д'Ивуара в это трансферное окно интересовались «Атлетико», «Галатасарай» и «Фулхэм».

По информации источника, защитник сегодня прошел медицинское обследование для перехода в новый клуб. Он присоединится к команде в качестве свободного агента, заключив контракт на один год.

В прошедшем сезоне Орье провел 24 матча за «Вильярреал», в которых отметился 2 результативными передачами, также на его счету 4 желтые карточки.

Серж Орье
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ФК Вильярреал
ФК Галатасарай
ФК Ноттингем Форест
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Тоттенхэм Хотспур
ФК Фулхэм
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 - : -
27.08 17:00
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 - : -
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Брайтон – Лидс
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 - : -
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 - : -
27.08 17:00
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Вильфрид Заа

Кристал Пэлас

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Александр Митрович

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Габриэл Жезус

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Арсенал

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Кевин Де Брейне

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Манчестер Сити

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И К Ж
Дарвин Нуньес

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Ливерпуль

 2 1 0
Калиду Кулибали

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