«Ноттингем Форест» обыграл «Тоттенхэм» и вышел на третье место в таблице АПЛ

«Ноттингем Форест» на своем поле одержал победу над «Тоттенхэмом» в матче 18-го тура чемпионата Англии — 1:0.

Автором единственного и победного гола хозяев стал нападающий Энтони Эланга.

«Ноттингем» набрал 34 очка и вышел на 3-е место в турнирной таблице АПЛ. «Тоттенхэм» с 23 баллами идет 11-м.