«Ноттингем Форест» и «Тоттенхэм» сыграют в АПЛ в четверг, 26 декабря. Игра, которая пройдет на стадионе «Сити Граунд» в Ноттингеме (Англия), начнется в 18.00 по московскому времени.

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После 17 туров «Ноттингем Форест» занимал четвертое место с 31 очком, в предыдущем матче «лесники» обыграли «Брэнтфорд» (2:0). У «Тоттенхэма» — 23 очка и 11-я строчка в таблице, в воскресенье «шпоры» уступили «Ливерпулю» (3:6).