«Ноттингем Форест» обыграл «Саутгемптон» в матче АПЛ

«Ноттингем Форест» дома обыграл «Саутгемптон» в матче 35-го тура чемпионата Англии — 4:3.

В составе хозяев отличились Морган Гиббс-Уайт, Данило, а также Тайво Авонийи, который оформил дубль.

За «Саутгемптон» забили Карлос Алькарас, Лянко и Джеймс Уорд-Проуз.

«Ноттингем» поднялся на 16-ю строчку, набрав 33 очка за 35 матчей. «Саутгемптон» располагается на 20-м месте с 24 очками.