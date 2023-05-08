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8 мая, 23:59

«Ноттингем Форест» обыграл «Саутгемптон» в матче АПЛ

Виталий Косик
Корреспондент
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«Ноттингем Форест» дома обыграл «Саутгемптон» в матче 35-го тура чемпионата Англии — 4:3.

В составе хозяев отличились Морган Гиббс-Уайт, Данило, а также Тайво Авонийи, который оформил дубль.

За «Саутгемптон» забили Карлос Алькарас, Лянко и Джеймс Уорд-Проуз.

«Ноттингем» поднялся на 16-ю строчку, набрав 33 очка за 35 матчей. «Саутгемптон» располагается на 20-м месте с 24 очками.

Англия. Премьер-лига. 35-й тур
08 мая, 22:00. Nottingham City Ground (Ноттингем)
Ноттингем Форест
4:3
Саутгемптон
Футбол
ФК Ноттингем Форест
ФК Саутгемптон
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0
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 34 26 4 4 89-31 82
2
 Арсенал 35 25 6 4 83-39 81
3
 Ньюкасл 34 18 11 5 61-29 65
4
 МЮ 34 19 6 9 49-41 63
5
 Ливерпуль 35 18 8 9 67-42 62
6
 Тоттенхэм 35 17 6 12 64-57 57
7
 Брайтон 33 16 7 10 63-45 55
8
 Астон Вилла 35 16 6 13 46-43 54
9
 Брентфорд 35 12 14 9 52-45 50
10
 Фулхэм 35 14 6 15 50-49 48
11
 Челси 34 11 9 14 34-39 42
12
 Кр. Пэлас 35 10 10 15 35-46 40
13
 Вулверхэмптон 35 11 7 17 30-50 40
14
 Борнмут 35 11 6 18 37-67 39
15
 Вест Хэм 35 10 7 18 38-50 37
16
 Лестер 35 8 6 21 49-64 30
17
 Лидс 35 7 9 19 44-69 30
18
 Нот. Форест 35 8 9 18 34-65 33
19
 Эвертон 35 7 11 17 32-53 32
20
 Саутгемптон 35 6 6 23 31-64 24
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6.05 17:00
Борнмут – Челси
 1 : 3
6.05 17:00
Ман. Сити – Лидс
 2 : 1
6.05 17:00
Тоттенхэм – Кр. Пэлас
 1 : 0
6.05 17:00
Вулверхэмптон – Астон Вилла
 1 : 0
6.05 19:30
Ливерпуль – Брентфорд
 1 : 0
7.05 18:30
Ньюкасл – Арсенал
 0 : 2
7.05 21:00
Вест Хэм – МЮ
 1 : 0
8.05 17:00
Фулхэм – Лестер
 5 : 3
8.05 19:30
Брайтон – Эвертон
 1 : 5
8.05 22:00
Нот. Форест – Саутгемптон
 4 : 3
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Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 35
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 26
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 20
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 16
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 11
Леандро Троссар

Леандро Троссар

Брайтон, Арсенал

 10
И К Ж
Каземиру

Каземиру

Манчестер Юнайтед

 24 2 6
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 33 1 10
Абдулай Дукуре

Абдулай Дукуре

Эвертон

 22 1 6
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