«Сандерленд» обыграл «Ноттингем Форест» и поднялся на третье место в АПЛ

«Сандерленд» на выезде победил «Ноттингем Форест» в матче 6-го тура АПЛ — 1:0.

Единственный гол забил защитник гостей Омар Альдерете. Парагваец отличился на 38-й минуте.

«Сандерленд» (11 очков) продлил серию без поражений до 4 матчей и поднялся на третье место в АПЛ, но по итогам тура команду Режиса Ле Бри могут обойти «Арсенал» и «Тоттенхэм».

«Ноттингем Форест» (5) идет 16-м в турнирной таблице. «Лесники» не побеждают пять туров кряду.