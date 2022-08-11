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«Ноттингем Форест» предложил «Уотфорду» 20 миллионов фунтов за форварда Денниса

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Ноттингем Форест» близок к покупке нападающего «Уотфорда» Эммануэла Денниса, сообщает The Athletic.

«Лесники» предложили 20 миллионов фунтов за 24-летнего нигерийца. Именно эту сумму «Уотфорд» хочет получить за футболиста.

Сам форвард заинтересован в переходе, поскольку его нынешняя команда вылетела из АПЛ, а он хочет выступать в английской премьер-лиге.

Деннис перешел в «Уотфорд» в июле 2021 года из «Брюгге». В прошлом сезоне форвард забил 10 голов и сделал 6 результативных передач в 35 матчах за английскую команду.

Портал Transfermarkt.com оценивает игрока в 12,6 миллиона фунтов.

Источник: https://theathletic.com/3497231/2022/08/11/nottingham-forest-emmanuel-dennis-watford/?amp=1
Футбол
ФК Ноттингем Форест
ФК Уотфорд
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