«Ноттингем Форест» объявил о подписании нападающего Андре Айю

«Ноттингем Форест» объявил о подписании нападающего Андре Айю.

33-летний футболист присоединился к команде в статусе свободного трансфера и подписал контракт до конца сезона. Айю будет носить футболку с номером 42.

В текущем сезоне он провел 10 матчей за катарский «Аль-Садд», забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу. 29 января 2023 года стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.

«Ноттингем Форест» занимает 13-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 21 очко за 20 матчей.