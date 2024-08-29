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«Ньюкасл» по пенальти обыграл «Ноттингем Форест» в Кубке лиги

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Ньюкасл» во время серии пенальти.
Фото Reuters

«Ньюкасл» выиграл у «Ноттингем Форест» в матче 1/32 финала Кубка английской лиг. В основное время команды обменялись голами, поэтому победителя определили в серии пенальти — 4:3.

В основное время у «сорок» отличился Джо Уиллок, забивший на 1-й минуте. А у хозяев поля отличился Жота Силва на 50-й минуте.

Англия. Кубок лиги. 1/32 финала
28 авг, 22:00. Nottingham City Ground (Ноттингем)
Ноттингем Форест
1:1
Ньюкасл Юнайтед

Также в среду, 28 августа, «Вулверхэмптон» победил «Бернли» (2:1), «Вест Хэм» выиграл у «Борнмута» (1:0), «Саутгемптон» обыграл «Кардифф» (5:1), «Суонси» проиграл «Уикомбу» (0:1), «Ипсвич» уступил «Уимблдону» (2:3), а «Брентфорд» одержал победу над «Колчестером» (1:0).

Англия. Кубок лиги. 1/32 финала
28 авг, 21:30. Molineux Stadium (Вулверхэмптон)
Вулверхэмптон
2:0
Бернли
Англия. Кубок лиги. 1/32 финала
28 авг, 21:45. London Stadium (Лондон)
Вест Хэм
1:0
Борнмут
Англия. Кубок лиги. 1/32 финала
28 авг, 21:45. Cardiff City Stadium (Кардифф)
Кардифф Сити
3:5
Саутгемптон

Футбол
ФК Борнмут
ФК Брентфорд
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Вулверхэмптон Уондерерс
ФК Кардифф Сити
ФК Ноттингем Форест
ФК Ньюкасл Юнайтед
ФК Саутгемптон
0
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 2 2 0 0 6-1 6
2
 Брайтон 2 2 0 0 5-1 6
3
 Ливерпуль 2 2 0 0 4-0 6
4
 Арсенал 2 2 0 0 4-0 6
5
 Ньюкасл 2 1 1 0 2-1 4
6
 Тоттенхэм 2 1 1 0 5-1 4
7
 Нот. Форест 2 1 1 0 2-1 4
8
 Астон Вилла 2 1 0 1 2-3 3
9
 МЮ 2 1 0 1 2-2 3
10
 Челси 2 1 0 1 6-4 3
11
 Брентфорд 2 1 0 1 2-3 3
12
 Вест Хэм 2 1 0 1 3-2 3
13
 Фулхэм 2 1 0 1 2-2 3
14
 Борнмут 2 0 2 0 2-2 2
15
 Лестер 2 0 1 1 2-3 1
16
 Саутгемптон 2 0 0 2 0-2 0
17
 Ипсвич 2 0 0 2 1-6 0
18
 Кр. Пэлас 2 0 0 2 1-4 0
19
 Вулверхэмптон 2 0 0 2 2-8 0
20
 Эвертон 2 0 0 2 0-7 0
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31.08 14:30
Арсенал – Брайтон
 - : -
31.08 17:00
Брентфорд – Саутгемптон
 - : -
31.08 17:00
Эвертон – Борнмут
 - : -
31.08 17:00
Ипсвич – Фулхэм
 - : -
31.08 17:00
Лестер – Астон Вилла
 - : -
31.08 17:00
Нот. Форест – Вулверхэмптон
 - : -
31.08 19:30
Вест Хэм – Ман. Сити
 - : -
1.09 15:30
Челси – Кр. Пэлас
 - : -
1.09 15:30
Ньюкасл – Тоттенхэм
 - : -
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МЮ – Ливерпуль
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Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 4
Нони Мадуэке

Нони Мадуэке

Челси

 3
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 2
П
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 3
Джеймс Мэддисон

Джеймс Мэддисон

Тоттенхэм Хотспур

 2
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 2
И К Ж
Фабиан Шер

Фабиан Шер

Ньюкасл Юнайтед

 1 1 0
Эшли Янг

Эшли Янг

Эвертон

 1 1 0
Дэн Берн

Дэн Берн

Ньюкасл Юнайтед

 2 0 2
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