"Ноттингем Форест" назначил нового тренера спустя 18 минут после увольнения прежнего

Мартин О’Нил покинул должность главного тренера "Ноттингем Форест", сообщает официальный сайт клуба. Его заменил Сабри Лямуши, ранее возглавлявший "Ренн" и сборную Кот-д’Ивуара.

Интересно, что одно решение руководства "лесников" от другого отделило всего лишь 18 минут. О’Нил был уволен в 13:21 по местному времени, а в 13:39 стало известно о том, кто его заменит.

В прошедшем сезоне Чемпионшипа "Ноттингем Форест" занял девятое место в турнирной таблице, набрав 66 очков.

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