«Ноттингем Форест» может подписать защитника «Аталанты» Хатебура
«Ноттингем Форест» интересуется защитником «Аталанты» Хансом Хатебуром, сообщает журналист Николо Скира.
Английский клуб рассматривает возможность покупки 28-летнего нидерландца. «Аталанта» может продать футболиста, поскольку недавно подписала Брандона Соппи из «Удинезе», который играет на той же позиции.
Хатебур выступает за «Аталанту» с января 2017 года. В сезоне-2022/23 футболист принял участие в 1 матче и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 13 миллионов евро.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Тоттенхэм
|3
|2
|1
|0
|7-3
|7
|
2
|Арсенал
|2
|2
|0
|0
|6-2
|6
|
3
|Ман. Сити
|2
|2
|0
|0
|6-0
|6
|
4
|Фулхэм
|3
|1
|2
|0
|5-4
|5
|
5
|Ньюкасл
|2
|1
|1
|0
|2-0
|4
|
6
|Лидс
|2
|1
|1
|0
|4-3
|4
|
7
|Саутгемптон
|3
|1
|1
|1
|5-7
|4
|
8
|Брайтон
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
9
|Брентфорд
|3
|1
|1
|1
|8-5
|4
|
10
|Кр. Пэлас
|3
|1
|1
|1
|4-4
|4
|
11
|Челси
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
12
|Нот. Форест
|3
|1
|1
|1
|2-3
|4
|
13
|Борнмут
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|
14
|Астон Вилла
|3
|1
|0
|2
|3-6
|3
|
15
|Ливерпуль
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
16
|Вулверхэмптон
|3
|0
|1
|2
|1-3
|1
|
17
|Эвертон
|3
|0
|1
|2
|2-4
|1
|
18
|Лестер
|3
|0
|1
|2
|5-8
|1
|
19
|МЮ
|2
|0
|0
|2
|1-6
|0
|
20
|Вест Хэм
|2
|0
|0
|2
|0-3
|0
Результаты / календарь
1 тур
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17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|20.08
|14:30
|
Тоттенхэм – Вулверхэмптон
|1 : 0
|20.08
|17:00
|
Кр. Пэлас – Астон Вилла
|3 : 1
|20.08
|17:00
|
Эвертон – Нот. Форест
|1 : 1
|20.08
|17:00
|
Фулхэм – Брентфорд
|3 : 2
|20.08
|17:00
|
Лестер – Саутгемптон
|1 : 2
|20.08
|19:30
|
Борнмут – Арсенал
|- : -
|21.08
|16:00
|
Лидс – Челси
|- : -
|21.08
|16:00
|
Вест Хэм – Брайтон
|- : -
|21.08
|18:30
|
Ньюкасл – Ман. Сити
|- : -
|22.08
|22:00
|
МЮ – Ливерпуль
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Морено Родриго
Лидс
|3
|
|
Вильфрид Заа
Кристал Пэлас
|3
|
|
Александр Митрович
Фулхэм
|3
|П
|
|
Габриэл Жезус
Арсенал
|2
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|2
|
|
Джек Харрисон
Лидс
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Дарвин Нуньес
Ливерпуль
|2
|1
|0
|
|
Рис Джеймс
Челси
|2
|0
|2
|
|
Харри Магуайр
Манчестер Юнайтед
|2
|0
|2
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