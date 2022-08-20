«Ноттингем Форест» может подписать защитника «Аталанты» Хатебура

«Ноттингем Форест» интересуется защитником «Аталанты» Хансом Хатебуром, сообщает журналист Николо Скира.

Английский клуб рассматривает возможность покупки 28-летнего нидерландца. «Аталанта» может продать футболиста, поскольку недавно подписала Брандона Соппи из «Удинезе», который играет на той же позиции.

Хатебур выступает за «Аталанту» с января 2017 года. В сезоне-2022/23 футболист принял участие в 1 матче и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 13 миллионов евро.