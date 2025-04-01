«Ноттингем Форест» обыграл «Манчестер Юнайтед» благодаря голу Эланги

«Ноттингем Форест» дома обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче 30-го тура АПЛ — 1:0.

Единственный гол на 5-й минуте встречи забил нападающий хозяев Энтони Эланга. Форвард выступает за «лесников» на правах аренды из «МЮ».

«Ноттингем Форест» занимает третье место в турнирной таблице АПЛ с 57 очками.

«Манчестер Юнайтед» идет на 13-й строчке с 37 очками.