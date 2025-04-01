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1 апреля 2025, 23:59

«Ноттингем Форест» обыграл «Манчестер Юнайтед» благодаря голу Эланги

Энтони Эланга (слева) празднует гол в ворота «Манчестер Юнайтед».
Фото Reuters

«Ноттингем Форест» дома обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче 30-го тура АПЛ — 1:0.

Единственный гол на 5-й минуте встречи забил нападающий хозяев Энтони Эланга. Форвард выступает за «лесников» на правах аренды из «МЮ».

«Ноттингем Форест» занимает третье место в турнирной таблице АПЛ с 57 очками.

«Манчестер Юнайтед» идет на 13-й строчке с 37 очками.

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 30-й тур.
01 апреля 2025, 22:00. City Ground (Ноттингем)
Ноттингем Форест
1:0
Манчестер Юнайтед

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Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Ноттингем Форест
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 И В Н П +/- О
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 Арсенал 0 0 0 0 0-0 0
2
 Ман. Сити 0 0 0 0 0-0 0
3
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
4
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
6
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
7
 Сандерленд 0 0 0 0 0-0 0
8
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
10
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
11
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
12
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
13
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Лидс 0 0 0 0 0-0 0
15
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
16
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
17
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
18
 Ковентри 0 0 0 0 0-0 0
19
 Ипсвич 0 0 0 0 0-0 0
20
 Халл Сити 0 0 0 0 0-0 0
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21.08 22:00 Арсенал – Ковентри - : -
22.08 14:30 Халл Сити – МЮ - : -
22.08 17:00 Эвертон – Кр. Пэлас - : -
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23.08 16:00 Брайтон – Астон Вилла - : -
23.08 16:00 Ман. Сити – Борнмут - : -
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