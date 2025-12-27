«Ноттингем Форест» — «Манчестер Сити»: онлайн-трансляция матча АПЛ

«Ноттингем Форест» и «Манчестер Сити» сыграют в чемпионате Англии 27 декабря

«Ноттингем Форест» и «Манчестер Сити» сыграют в 18-м туре чемпионата Англии в субботу, 27 декабря. Начало матча на стадионе «Сити Граунд» в Ноттингеме (Англия) — в 15.30 по московскому времени.

«Ноттингем Форест» — «Манчестер Сити»: трансляция матча АПЛ в прямом эфире (видео)

Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Ноттингем Форест» — «Манчестер Сити» можно в нашем матч-центре.

В России официально не показывают АПЛ. Трансляции Английской лиги в прямом эфире появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте» и платформы «VK Видео».

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 18-й тур.

27 декабря 2025, 15:30. City Ground (Ноттингем)

После 17 туров чемпионата Англии «Ноттингем Форест» набрал 18 очков и занимает 17-е место, у «Манчестер Сити» — 37 очков и вторая строчка в таблице.