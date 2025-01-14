«Ноттингем Форест» и Ливерпуль» проведут матч в чемпионате Англии 14 января

«Ноттингем Форест» и Ливерпуль» проведут матч в 21-м туре чемпионата Англии во вторник, 14 января. Матч в Ноттингеме на стадионе «Сити Граунд» начнется в 23.00 по московскому времени.

Изучать ключевые события и результат игры «Ноттингем Форест» — «Ливерпуль» можно в матч-центре сайта «СЭ».

В России нет официальных трансляций игр АПЛ. Бесплатно в прямом эфире игры чемпионата Англии появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте» и на платформе VK Видео.

«Ноттингем Форест» в предыдущем туре обыграл «Вулверхэмптон» (3:0) и с 40 очками в 20 матчах делил второе место с «Арсеналом». Лидер АПЛ «Ливерпуль» после ничьи с «Манчестер Юнайтед» (2:2) набрал 48 очков в 19 играх.