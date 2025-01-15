«Ливерпуль» и «Ноттингем Форест» не выявили победителя

«Ливерпуль» сыграл вничью с «Ноттингем Форест» в матче 21-го тура чемпионата Англии — 1:1. Игра прошла на арене «Сити Граунд» в Ноттингеме.

Новозеландский форвард хозяев Крис Вуд на 8-й минуте открыл счет. Гостям удалось отыграться только в начале второй половины — забил Диогу Жота.

«Ливерпуль» набрал 47 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице. «Ноттингем Форест» идет на второй строчке — 41 очко.