«Ноттингем Форест» в дебютном матче Кейлора Наваса всухую обыграл «Лидс»

«Ноттингем Форест» на своем поле обыграл «Лидс» в матче 22-го тура чемпионата Англии со счетом 1:0.

В этой встрече в составе «лесников» дебютировал костариканский вратарь Кейлор Навас.

«Ноттингем» набирает очки в пятом матче подряд. Команда теперь имеет в активе 24 очка и поднялась на 13-е место.

«Лидс» остается на грани зоны вылета: 17-е место и 18 очков.