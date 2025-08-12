«Ноттингем Форест» хочет подписать Макэйти из «Манчестер Сити»

Полузащитник «Манчестер Сити» Джеймс Макэйти может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает Athletic.

По сведениям источника, на 22-летнего англичанина претендует «Ноттингем Форест». Стороны близки к заключению сделки.

В сезоне-2024/25 Макэйти провел 27 матчей, в которых забил 7 голов и заработал 4 желтые карточки. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.