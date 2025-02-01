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«Ноттингем Форест» разгромил «Брайтон» со счетом 7:0, Вуд оформил хет-трик

«Ноттингем Форест» разгромил «Брайтон» со счетом 7:0
Игнат Заздравин
Корреспондент
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Крис Вуд (слева).
Фото Global Look Press

«Ноттингем Форест» дома разгромил «Брайтон» в матче 24-го тура АПЛ — 7:0.

На 12-й минуте счет открыл защитник гостей Льюис Данк, отметившийся автоголом.

Хет-трик оформил форвард «лесников» Крис Вуд. 33-летний новозеландец забил с игры на 32-й и 64-й минутах, а также реализовал пенальти на 70-й. Еще по голу на счету Моргана Гиббс-Уайта (25-я минута), Неко Уильямса (90-я) и Жоты Силвы (90+1-я).

«Ноттингем Форест» (47 очков) занимает третье место в АПЛ. «Брайтон» (34) идет девятым в турнирной таблице. «Чайки» потерпели самое крупное поражение в своей истории с 1966 года.

Англия. Премьер-лига. 24-й тур.
01 февр, 15:30. City Ground (Ноттингем)
Ноттингем Форест
7:0
Брайтон

Источник: Таблица АПЛ
Футбол
ФК Брайтон энд Хоув Альбион
ФК Ноттингем Форест
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 22 16 5 1 54-21 53
2
 Арсенал 23 13 8 2 44-21 47
3
 Нот. Форест 24 14 5 5 40-27 47
4
 Ман. Сити 23 12 5 6 47-30 41
5
 Ньюкасл 23 12 5 6 41-27 41
6
 Челси 23 11 7 5 45-30 40
7
 Борнмут 23 11 7 5 41-26 40
8
 Астон Вилла 23 10 7 6 34-35 37
9
 Брайтон 24 8 10 6 35-38 34
10
 Фулхэм 23 8 9 6 34-31 33
11
 Брентфорд 23 9 4 10 42-40 31
12
 МЮ 23 8 5 10 28-32 29
13
 Кр. Пэлас 23 6 9 8 26-30 27
14
 Вест Хэм 23 7 6 10 28-44 27
15
 Тоттенхэм 23 7 3 13 46-37 24
16
 Эвертон 22 5 8 9 19-28 23
17
 Лестер 23 4 5 14 25-49 17
18
 Вулверхэмптон 23 4 4 15 32-52 16
19
 Ипсвич 23 3 7 13 21-47 16
20
 Саутгемптон 23 1 3 19 16-53 6
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38 тур
1.02 15:30
Нот. Форест – Брайтон
 7 : 0
1.02 18:00
Борнмут – Ливерпуль
 - : -
1.02 18:00
Эвертон – Лестер
 - : -
1.02 18:00
Ипсвич – Саутгемптон
 - : -
1.02 18:00
Ньюкасл – Фулхэм
 - : -
1.02 20:30
Вулверхэмптон – Астон Вилла
 - : -
2.02 17:00
Брентфорд – Тоттенхэм
 - : -
2.02 17:00
МЮ – Кр. Пэлас
 - : -
2.02 19:30
Арсенал – Ман. Сити
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3.02 23:00
Челси – Вест Хэм
 - : -
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Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 19
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 18
Александр Исак

Александр Исак

Ньюкасл Юнайтед

 17
П
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 13
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 10
Энтони Робинсон

Энтони Робинсон

Фулхэм

 9
И К Ж
Джек Стивенс

Джек Стивенс

Саутгемптон

 10 2 2
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Манчестер Юнайтед

 22 1 1
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Фабиан Шер

Ньюкасл Юнайтед

 19 1 5
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