«Ноттингем Форест» близок к покупке форварда «Брайтона» Мопе

«Ноттингем Форест» близок к тому, чтобы купить нападающего «Брайтона» Нила Мопе.

«Лесники» практически согласовали трансфер 25-летнего француза за 15 миллионов фунтов без учета бонусов. Клуб предложил футболисту контракт до 2026 года.

По данным источника, сторонам осталось уладить небольшие детали, чтобы завершить сделку.

Мопе выступает за «Брайтон» с августа 2019 года. В прошлом сезоне он забил 9 голов и сделал 2 результативных передачи в 35 матчах за команду. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 16,2 миллиона фунтов.