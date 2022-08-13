«Ноттингем Форест» близок к покупке форварда «Брайтона» Мопе
«Ноттингем Форест» близок к тому, чтобы купить нападающего «Брайтона» Нила Мопе.
«Лесники» практически согласовали трансфер 25-летнего француза за 15 миллионов фунтов без учета бонусов. Клуб предложил футболисту контракт до 2026 года.
По данным источника, сторонам осталось уладить небольшие детали, чтобы завершить сделку.
Мопе выступает за «Брайтон» с августа 2019 года. В прошлом сезоне он забил 9 голов и сделал 2 результативных передачи в 35 матчах за команду. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 16,2 миллиона фунтов.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|2
|2
|0
|0
|6-0
|6
|
2
|Арсенал
|2
|2
|0
|0
|6-2
|6
|
3
|Брайтон
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
4
|Ньюкасл
|2
|1
|1
|0
|2-0
|4
|
5
|Лидс
|2
|1
|1
|0
|4-3
|4
|
6
|Борнмут
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|
7
|Тоттенхэм
|1
|1
|0
|0
|4-1
|3
|
8
|Челси
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
9
|Астон Вилла
|2
|1
|0
|1
|2-3
|3
|
10
|Фулхэм
|2
|0
|2
|0
|2-2
|2
|
11
|Брентфорд
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
12
|Лестер
|2
|0
|1
|1
|4-6
|1
|
13
|Саутгемптон
|2
|0
|1
|1
|3-6
|1
|
14
|Вулверхэмптон
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
15
|Ливерпуль
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
16
|МЮ
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
17
|Нот. Форест
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
18
|Вест Хэм
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
19
|Эвертон
|2
|0
|0
|2
|1-3
|0
|
20
|Кр. Пэлас
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|13.08
|14:30
|
Астон Вилла – Эвертон
|2 : 1
|13.08
|17:00
|
Арсенал – Лестер
|4 : 2
|13.08
|17:00
|
Брайтон – Ньюкасл
|0 : 0
|13.08
|17:00
|
Ман. Сити – Борнмут
|4 : 0
|13.08
|17:00
|
Саутгемптон – Лидс
|2 : 2
|13.08
|17:00
|
Вулверхэмптон – Фулхэм
|0 : 0
|13.08
|19:30
|
Брентфорд – МЮ
|- : -
|14.08
|16:00
|
Нот. Форест – Вест Хэм
|- : -
|14.08
|18:30
|
Челси – Тоттенхэм
|- : -
|15.08
|22:00
|
Ливерпуль – Кр. Пэлас
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Морено Родриго
Лидс
|3
|
|
Габриэл Жезус
Арсенал
|2
|
|
Паскаль Гросс
Брайтон
|2
|П
|
|
Габриэл Жезус
Арсенал
|2
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|2
|
|
Олли Уоткинс
Астон Вилла
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Дэнни Ингс
Астон Вилла
|2
|0
|2
|
|
Адам Смит
Борнмут
|2
|0
|2
|
|
Джек Харрисон
Лидс
|2
|0
|2
Новости