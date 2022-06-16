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Сегодня, 12:58

«Ноттингем Форест» близок к аренде вратаря «Манчестер Юнайтед» Хендерсона с правом выкупа

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Ноттингем Форест» близок к тому, чтобы арендовать вратаря «Манчестер Юнайтед» Джордана Хендерсона на предстоящий сезон, сообщает Sky Sports.

По информации источника, сделка будет включать в себя опцию выкупа 25-летнего англичанина за 20 миллионов фунтов.

Ожидается, что «Манчестер Юнайтед» также возьмет на себя часть обязанностей по выплате зарплаты футболисту в следующем сезоне, в случае если сделка состоится.

Хендерсон — воспитанник «МЮ». В сезоне-2021/22 вратарь принял участие в 3 матчах команды и пропустил 3 гола. Портал Transfermarkt.com оценивает игрока в 16,2 миллиона фунтов.

Источник: https://www.skysports.com/transfer-centre
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Ноттингем Форест
Дин Хендерсон
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22.05 18:00
Арсенал – Эвертон
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22.05 18:00
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22.05 18:00
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 1 : 0
22.05 18:00
Лестер – Саутгемптон
 4 : 1
22.05 18:00
Ливерпуль – Вулверхэмптон
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22.05 18:00
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Челси

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