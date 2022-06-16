«Ноттингем Форест» близок к аренде вратаря «Манчестер Юнайтед» Хендерсона с правом выкупа

«Ноттингем Форест» близок к тому, чтобы арендовать вратаря «Манчестер Юнайтед» Джордана Хендерсона на предстоящий сезон, сообщает Sky Sports.

По информации источника, сделка будет включать в себя опцию выкупа 25-летнего англичанина за 20 миллионов фунтов.

Ожидается, что «Манчестер Юнайтед» также возьмет на себя часть обязанностей по выплате зарплаты футболисту в следующем сезоне, в случае если сделка состоится.

Хендерсон — воспитанник «МЮ». В сезоне-2021/22 вратарь принял участие в 3 матчах команды и пропустил 3 гола. Портал Transfermarkt.com оценивает игрока в 16,2 миллиона фунтов.