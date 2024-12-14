«Ноттингем Форест» дважды забил в концовке и вырвал победу над «Астон Виллой»

«Астон Вилла» на выезде проиграла «Ноттингем Форест» в матче 16-го тура АПЛ — 1:2.

На 63-й минуте бирмингемцы вышли вперед благодаря голу Джона Дурана. Хозяева отыгрались на 87-й минуте, отличился Никола Миленкович. Победу «лесникам» принес гол Энтони Эланги на 90+3-й минуте.

«Астон Вилла» (25 очков) остается на шестом месте в АПЛ. «Ноттингем Форест» (28) поднялся на четвертую строчку, обойдя «Манчестер Сити» (27), но у «горожан» есть одна игра в запасе.