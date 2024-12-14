«Ноттингем Форест» дважды забил в концовке и вырвал победу над «Астон Виллой»
«Астон Вилла» на выезде проиграла «Ноттингем Форест» в матче 16-го тура АПЛ — 1:2.
На 63-й минуте бирмингемцы вышли вперед благодаря голу Джона Дурана. Хозяева отыгрались на 87-й минуте, отличился Никола Миленкович. Победу «лесникам» принес гол Энтони Эланги на 90+3-й минуте.
«Астон Вилла» (25 очков) остается на шестом месте в АПЛ. «Ноттингем Форест» (28) поднялся на четвертую строчку, обойдя «Манчестер Сити» (27), но у «горожан» есть одна игра в запасе.
Источник: Таблица АПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|15
|11
|3
|1
|31-13
|36
|
2
|Челси
|15
|9
|4
|2
|35-18
|31
|
3
|Арсенал
|16
|8
|6
|2
|29-15
|30
|
4
|Нот. Форест
|16
|8
|4
|4
|21-19
|28
|
5
|Ман. Сити
|15
|8
|3
|4
|27-21
|27
|
6
|Астон Вилла
|16
|7
|4
|5
|24-25
|25
|
7
|Брайтон
|15
|6
|6
|3
|25-22
|24
|
8
|Борнмут
|15
|7
|3
|5
|23-20
|24
|
9
|Фулхэм
|16
|6
|6
|4
|24-22
|24
|
10
|Брентфорд
|15
|7
|2
|6
|31-28
|23
|
11
|Ньюкасл
|16
|6
|5
|5
|23-21
|23
|
12
|Тоттенхэм
|15
|6
|2
|7
|31-19
|20
|
13
|МЮ
|15
|5
|4
|6
|19-18
|19
|
14
|Вест Хэм
|15
|5
|3
|7
|20-28
|18
|
15
|Эвертон
|15
|3
|6
|6
|14-21
|15
|
16
|Лестер
|16
|3
|5
|8
|21-34
|14
|
17
|Кр. Пэлас
|15
|2
|7
|6
|14-20
|13
|
18
|Ипсвич
|16
|2
|6
|8
|16-28
|12
|
19
|Вулверхэмптон
|16
|2
|3
|11
|24-40
|9
|
20
|Саутгемптон
|15
|1
|2
|12
|11-31
|5
Результаты / календарь
1 тур
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32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|14.12
|18:00
|
Арсенал – Эвертон
|0 : 0
|14.12
|18:00
|
Ливерпуль – Фулхэм
|2 : 2
|14.12
|18:00
|
Ньюкасл – Лестер
|4 : 0
|14.12
|18:00
|
Вулверхэмптон – Ипсвич
|1 : 2
|14.12
|20:30
|
Нот. Форест – Астон Вилла
|2 : 1
|15.12
|17:00
|
Брайтон – Кр. Пэлас
|- : -
|15.12
|19:30
|
Ман. Сити – МЮ
|- : -
|15.12
|22:00
|
Челси – Брентфорд
|- : -
|15.12
|22:00
|
Саутгемптон – Тоттенхэм
|- : -
|16.12
|23:00
|
Борнмут – Вест Хэм
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|13
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|13
|
|
Коул Палмер
Челси
|11
|П
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|10
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|9
|
|
Амад Диалло
Манчестер Юнайтед
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Джек Стивенс
Саутгемптон
|10
|2
|2
|
|
Эшли Янг
Эвертон
|13
|1
|4
|
|
Фабиан Шер
Ньюкасл Юнайтед
|14
|1
|4
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